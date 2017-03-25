«القاهرة» توزع استمارات الشاغلين على أهالي مثلث ماسبيرو

التحرير

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بدأ اللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي غرب القاهرة، اليوم السبت، توزيع استمارات الشاغلين على سكان مثلث ماسبيرو، وذلك لاختيار ما يناسبهم من البدائل التي تعوضهم عن ترك الغرف الخاصة بهم في المنطقة تمهيدًا لتطويرها.

وقال عبد الهادي - في تصريحاتٍ لـ"التحرير" - إنَّ هناك إقبالًا من المواطنين للحصول على استمارات الشاغلين، لافتًا إلى أنَّه بعد الانتهاء من الاستمارات سيقوم الأهالي بتسليمها للمحافظة بداية من غدٍ الأحد.

وطبقًا للاستمارة، فإنَّ البديل الأول هو التعويض بوحدة بنظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير وتدفع المحافظة تعويضًا عن الغرفة الواحدة قيمته 60 ألف جنيه، ويضم البديل نوعين من الوحدات، الأول وهو عبارة عن وحدة سكنية القيمة الإيجارية القانونية لها 2500 جنيه تساهم المحافظة من القيمة الإيجارية الاصلية لمن يملك غرفة واحدة بمثلث ماسبيرو "500 جنيه" ويدفع المواطن إيجار "1000 جنيه"، أمَّا صاحب الغرفتين تساهم المحافظة من القيمة الإيجارية "1000 جنيه" ويدفع المواطن شهريًّا 750 جنيهًا، بينما تساهم لصاحب الثلاثة غرف "1500 جنيه" ويدفع هو "500 جنيه" إيجارًا شهريًّا، وبالنسبة لصاحب الأربع غرف أو أكثر تدفع المحافظة مساهمة التعويض شهريًّا بقيمة 2000 جنيه، بينما يدفع المواطن 300 جنيه.

أمَّا النوع الثاني من البديل الأول فهو عبارة عن وحدة سكنية قيمتها الإيجارية القانونية 3125 جنيهًا، تدفع المحافظة مساهمة التعويض شهريًّا لصاحب الغرفة الواحده قيمته 500 جنيه ويدفع هو 1625 جنيهًا، وتدفع لصاحب الغرفتين 1000 جنيه ويدفع هو 1375 جنيهًا، بينما تساهم لصاحب الثلاث غرف 1500 جنيه ويدفع هو 1125 جنيهًا، وأخيرًا تساهم المحافظة لصاحب الأربع غرف فأكثر بقيمة 2000 جنيه ويدفع هو 925 جنيهًا.

وأكَّدت المحافظة أنَّه بالنسبة للبديل الأول يدفع الشاغل إيجارًا شهريًّا بعقد يورث مرة واحدة فقط ولا يسمح للشاغل بالتصرف في الوحدة سواء بالإيجار أو البيع وإلا تسحب منه.

والبديل الثاني هو التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير ويكون تعويض الغرفة 60 ألف جنيه، ويتضمَّن هذا البديل نوعين من الوحدات النوع الأول تكلفتة الإنشاءقيمتها 360 ألف جنيه وتكلفتها بعد خصم التعويض لصاحب الغرفة الواحدة 300 ألف جنيه يدفع المواطن قسطًا شهريًّا لمدة 30 سنة قيمته 1600 جنيه، وتكلفتها بعد خصم التعويض لصاحب الغرفتين 240 ألف جنيه يدفع المواطن قسطًا شهريًّا 1300 جنيه، والتكلفة لصاحب الثلاث غرف 180 ألف جنيه يدفع قسطًا شهريًّا 950 جنيهًا، وتكلفتها بعد الخصم لصاحب الأربع غرف فأكثر 120 ألف جنيه ويسدد قسطًا شهريًّا 650 جنيهًا.

والنوع الثاني من وحدات هذا البديل تكون تكلفة الإنشاء له 450 ألف جنيه، والتكلفة بعد خصم التعويض لصاحب الغرفة الواحدة 390 ألف جنيه، ويسدد قسطًا شهريًّا 2050 جنيهًا، والتكلفة لصاحب الغرفتين 330 ألف جنيه ويسدد شهريًّا 1750 جنيهًا، وتكلفتها لصاحب الثلاث غرف 270 ألف جنيه ويدفع المواطن 1400 جنيه، وتكلفتها لصاحب الأربع غرف أكثر من 210 آلاف جنيه يسدد شهريًّا 1100 جنيه، ويدفع الشاغل إيجارًا تمليكيًّا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة ولا يسمح للشاغل بالتصرف في الوحدة قبل 30 سنة سواء بالإيجار أو البيع وإلا تسحب منه الوحدة.

أمَّا البديل الثالث هو التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير ومن يوافق على هذا البديل يحصل على تعويض عن الغرفة 60 ألف جنيه، ويتضمَّن هذا البديل نوعين من الوحدات، الأول قيمته 600 ألف جنيه تصل قيمة الوحدة بعد خصم التعويض لصاحب الغرفة الواحدة 540 ألف جنيه يسدد قسطًا شهريًّا ولمدة 30 سنة 2850 جنيهًا، وقيمة الوحدة لصاحب الغرفتين 480 ألف جنيه ويسدد شهريًّا 2500 جنيه، وقيمتها لصاحب الثلاث غرف 420 ألف جنيه يسدد المواطن 2200 جنيه شهريًّا، وقيمتها لصاحب الأربع غرف 360 ألف جنيه يسدد المواطن منها 1900 جنيه.

أمَّا النوع الثاني من وحدات هذا البديل قيمة الوحدة 750 ألف جنيه، وتصل قيمة الوحدة بعد خصم التعويض لصاحب الغرفة الواحدة 690 ألف جنيه يسدد المواطن قسطًا شهريًّا ولمدة 30 سنه قيمته 3650 جنيهًا، وقيمة الوحدة لصاحب الغرفتين 630 ألف جنيه يسدد المواطن 3300 جنيه، وقيمتها لصاحب الثلاث غرف 570 ألف جنيه ويسدد شهريًّا 3000 جنيه، وقيمتها لصاحب الأربع غرف فأكثر 510 ألف جنيه ويسدد المواطن شهريًّا 2700 جنيه، وفي هذا البديل يدفع الشاغل قسطًا تمليكيًّا على مدى 30 سنة، وإذا رغب الشاغل التصرف في الوحدة قبل 30 سنة يتعين عليه سداد جميع الأقساط المتبقية.

والبديل الرابع هو الحصول على تعويض نقدي تصل قيمته لصاحب الغرفة الواحدة 100 ألف جنيه، وصاحب الغرفتين 160 ألف جنيه، وصاحب الثلاث غرف 220 ألف جنيه، وصاحب الأربعة غرف فأكثر 280 ألف جنيه.

والبديل الخامس هو التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، ويحصل صاحب الغرفة الواحدة على شقة تمليك بقسط شهري 300 جنيه لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويًّا، ويحصل صاحب الغرفتين على شقة تمليك بقسط 110 جنيهات لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويًّا، ويحصل صاحب الثلاث غرف على شقة تمليك بالإضافة إلى 16 ألف جنيه، ويحصل صاحب الأربع غرف فأكثر على شقة تمليك بالاضافة إلى 76 ألف جنيه.