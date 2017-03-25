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نقيب الصحفيين عن حبس«قلاش»: كنت أتمنى له البراءة

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نقيب الصحفيين عن حبس«قلاش»: كنت أتمنى له البراءة نقيب الصحفيين عن حبس«قلاش»: كنت أتمنى له البراءة

التحرير

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"كنت أتمني لهم البراءة جميعاً"، هكذا علق عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين على الحكم الصادر ضد قلاش وعضوي المجلس بحبسهم عاماً مع ايقاف التنفيذ، موضحاً أن «الحكم رفع سيف الحبس عن رقابنا».

لفت سلامة إلى أن النقابة ستُساند الزملاء فى كافة القضايا ومراحل التقاضي المتبقية، مضيفا لـ التحرير «أن الحكم الصادر سيمنحنا مُهلة لإلتقاط الأنفاس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الوقوف بجوار الزملاء ودعمهم».

وأضاف نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد اجتماعا غدا "الأحد" لبحث كافة السبل القانونية لمساندة الزملاء فى قضيتهم.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، كانت قد قضت بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي.
جاء ذلك لإدانتهم بـ"إيواء مطلوبين في النقابة"، وهما الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو النقابة الحالي، ومحمود السقا.

وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش وعبد الرحيم و البلشي، وبعدها بأيام تمَّ الطعن عليه.

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التحرير

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