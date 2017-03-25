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بحضور ضباط شرطة.. «الموسكي» يكرم الأمهات المثاليات

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بحضور ضباط شرطة.. «الموسكي» يكرم الأمهات المثاليات بحضور ضباط شرطة.. «الموسكي» يكرم الأمهات المثاليات

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أقام المهندس طارق صلاح الدين فؤاد رئيس حي الموسكي بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات وبعض الموظفين الذين بلغوا سن المعاش وذلك بقاعة الاحتفالات بالحي.

وخلال الاحتفالية، وزَّع مسؤولو الحي الهدايا على الأمهات والموظفين، ووجَّه رئيس الحي الشكر لجميع الأمهات لدورهن البارز في تربية أبنائهن وفي نفس الوقت العمل من أجلهم.

وحضر الاحتفالية اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ونبيل بولس عضو مجلس النواب، وبعض ضباط الشرطة من قسم الموسكي وشرطة مرافق حي الموسكي.

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