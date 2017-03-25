السياحة: أصداء واسعة لمشاركة مصر بمعرضي الرحلات في موسكو

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كتب: أشرف فهيم

تلقى يحيى راشد وزير السياحة، تقريرًا عن مشاركة القطاع السياحى الحكومى والخاص بوفد برئاسة هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، في معرضى السياحة Intour Market وMITT بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 11 وحتى 16 مارس الجارى.

أشار التقرير إلى الأصداء الجيدة فى وكالات الأنباء الروسية الهامة حول المشاركة المصرية، إلى جانب إبراز مدى استعداد المقصد السياحى المصرى لاستقبال مزيد من الحركة السياحية بوجه عام ومن السوق الروسية بوجه خاص وذلك فى حال رفع حظر الطيران واستئنافه بين البلدين.

كما أوضح التقرير أنه تم عقد عدة لقاءات مع ممثلي الأوساط السياحية في روسيا خلال المشاركة المصرية فى المعرضين، وذلك لاطلاعهم على حقيقة الأوضاع في مصر، كما تم التأكيد على انعكاس استقرار الأوضاع في مصر على قيام العديد من الأسواق بفتح حركة الطيران إلى مصر.

وقال الدميري، إنه على هامش المشاركة فى معرض Intour Market تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي السياحة الروسية، منها لقاءًا مع سيرجي كورنييف نائب رئيس اتحاد الشركات بوزارة السياحة والثقافة الروسية، في حضور رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، وأكد المسئول الروسي على ضرورة الاهتمام بالشركات السياحية الصغيرة الروسية وتوضيح الجديد من المنتج السياحي المصري لهم، كما أشار إلى أهمية التركيز على جودة المنتج السياحي المصري وذلك من خلال تنظيم الرحلات التعريفية للشركات والصحفيين والمشاهير، كما تم مناقشة جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين، بالإضافة إلى استمرار وزارة السياحة المصرية واتحاد الغرف السياحية على تدريب العاملين والمتعاملين في القطاع.

وتم عقد لقاء مع رئيس إدارة التعاون الدولى بالوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجانين المصرى والروسى على استمرار التعاون السياحى بين البلدين.

كما شهدت فعاليات معرض Mitt السياحى عددا من اللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات، حيث تطرق الحديث إلى الحملات الترويجية المشتركة مع منظمى الرحلات، والتأكيد على أن وزارة السياحة ستقوم بدعم منظمى الرحلات للعودة سريعا من أجل استعادة الحركة من السوق الروسية، والتأكيد على اهتمام الجانب المصرى بالسياحة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للمقصد المصرى.

وتطرق اللقاء مع منظمى الرحلات إلى التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأحداث والفعاليات السياحية التي تلقى رواجا جيدا للمقصد السياحى المصرى، إضافة إلى التأكيد على أهمية قيام منظمى الرحلات بإبراز تنوع المنتج السياحى الذى تزخر به مصر كمنتج السياحة الثقافية، ومنتج السياحة الدينية وخاصة الترويج لمسار العائلة المقدسة، والسياحة العلاجية والاستفادة من تجربة مصر في علاج فيروس سي.

وخلال المشاركة في المعرض، تم عقد لقاء مع مايا لوميدز المدير التنفيذي لاتحاد منظمى الرحلات الروس Ator وتطرق اللقاء إلى مدى عمق العلاقات السياحية بين مصر وروسيا، وفرص التعاون التي يجب استثمارها عقب استئناف الرحلات بين البلدين، حيث أعربت مدير عام الاتحاد عن تفاؤلها بعودة الحركة السياحية من السوق الروسية نظرا لأهمية المقصد المصرى للسائح الروسى وخصوصيته.