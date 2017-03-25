القاهرة أبو ظبي - حلقة السبت 25 مارس 2017

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تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
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السبت 25 مارس 2017 01:25 مساءً
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