الجنايات تستأنف محاكمة متهمين بحرق سيارة رئيس مباحث المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأت منذ قليل محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، رئيس الدائرة الرابعة، جلسة إعادة محاكمة اثنين من المتهمين بحرق سيارة رئيس مباحث المنيا، الرائد عمرو حسن في يناير 2015.

وتستمع المحكمة في جلسة الويم لمرافعة الدفاع عن اثنين من المتهمين، محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات لكل منهما منتصف العام الماضي غيابيا، وتم القبض عليهما، وتعاد إجراءات محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة جديدة.

وكانت محكمة جنايات جنوب المنيا قضت منتصف العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوت بحق 9 متهمين، وبرأت المتهم العاشر لعدم كفاية الأدلة.