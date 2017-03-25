وكيل تعليم أسيوط يستقبل أصحاب مبادرة "مدرستي مسؤوليتي"

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، وفدا من أعضاء اتحاد شباب أسيوط، أصحاب مبادرة "مدرستي مسؤوليتي"، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وتهتم بنظافة وتجميل المدارس والشوارع المحيطة بها، لخلق بيئة صحية لطلاب المدارس.

جاء ذلك بحضور محمد النمر، مدير عام التعليم الفني وعدد من مسؤولي التعليم بالمديرية، لمناقشة المبادرة وبحث استراتيجية وآلية العمل فيها.

ورحب وكيل الوزارة بالمشاركة في المبادرة ودعمه وتذليله كافة العقبات التي تواجه الاتحاد في تنفيذها، لافتا إلى متابعته للخطة التنفيذية لها أولا بأول.

وأعرب بدوي عن سعادته بالطاقات الإيجابية لشباب الاتحاد، الذين يسعون لخلق بيئة صحية لطلاب المدارس، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الشباب والقيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، للنهوض بالمحافظة في كافة الاتجاهات.