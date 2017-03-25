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طلب إحاطة بـ"النواب" لمنع توزيع الوجبات المدرسية نهائيا

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طلب إحاطة بـ"النواب" لمنع توزيع الوجبات المدرسية نهائيا طلب إحاطة بـ"النواب" لمنع توزيع الوجبات المدرسية نهائيا

مصراوي Masrawy

النائبة الدكتورة عبلة الهواري

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن منع توزيع الوجبات المدرسية على مستوى محافظات بصفه نهائية، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسليم هذا الطلب خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الحالي.

وأكدت الهواري- فى بيان صحفى لها، السبت- أن ظاهره تسمم الأطفال بالوجبات المدرسية انتشرت فى الفترة الأخيرة فى بعض المدارس بمحافظات الصعيد والوجه البحرى، مما يدل على وجود فساد من المسئولين عن توزيع هذه الوجبات المدرسية، بالإضافه إلى تفاقم هذه الظاهرة و خطورتها على أطفالنا من طلاب المدارس.

وطالبت النائبة بسرعة التحقيق مع المسئولين فى واقعة تسمم طلاب المدارس بالوجبات المدرسية فى بعض محافظات مصر، وممن قاموا بتسليم مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحيه وتسببوا بإهمالهم في انتشار هذه الظاهرة على مستوى محافظات مصر.

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