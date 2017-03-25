الأرصاد: طقس الغد معتدل

كتبت- مادي غيث:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الأحد لطيف نهارًا على كافة الأنحاء، بارد في أول الليل شديد البرودة في أخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية- في بيان لها، السبت- أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، ممايؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة.

فيما أعلنت الهيئة، أن طقس اليوم السبت لطيف شمالًا حتى الوجة البحري والقاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في أخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، علي شمال وشرق البلاد.