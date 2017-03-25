أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الغد معتدل

Google+ Print
الأرصاد: طقس الغد معتدل الأرصاد: طقس الغد معتدل

مصراوي Masrawy

الأرصاد الجوية

كتبت- مادي غيث:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الأحد لطيف نهارًا على كافة الأنحاء، بارد في أول الليل شديد البرودة في أخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية- في بيان لها، السبت- أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، ممايؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة.

فيما أعلنت الهيئة، أن طقس اليوم السبت لطيف شمالًا حتى الوجة البحري والقاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في أخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، علي شمال وشرق البلاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة