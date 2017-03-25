غالي يغيب عن ودية سكر الحوامدية.. ونيدفيد يواصل التعافي

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يغيب حسام غالي، لاعب الأهلي عن ودية الفريق المحدد لها غدا الأحد، أمام سكر الحوامدية،استعدادًا لخوض لقاء بتروجيت فى بطولة الدوري يوم 1 أبريل القادم.

وأكد الجهاز الطبي بالفريق أنه بالرغم من قرب اكتمال جاهزية اللاعب الطبية، إلا أنه يشارك تدريجيًا في التدريبات الجماعية ومن ضم المباريات وليس من الضروري التعجل للدفع به في المباريات.

وشارك غالي للمرة الأولى في التدرييات الجماعية أمس الجمعة بعد بدء تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

ويعاني كريم نيدفيد، من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي، أن مشاركة اللاعب في لقاء الداخلية بالدوري والمحدد لها 1 أبريل، غير واردة، حيث سيؤدي نيدفيد على مدار الأيام القليلة المقبلة تدريبات تأهيلية.

وأجرى النيجيري جونيور أجايي، أشعة سونار على العضلة الخلفية، لتحديد مدى استجابته للتدريبات العلاجية ومدى تعافيه من شد العضلة الخلفية، وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.