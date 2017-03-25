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بالفيديو..مصرع فتاة أثناء تصوير بث مباشر على موقع للتواصل الاجتماعي

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بالفيديو..مصرع فتاة أثناء تصوير بث مباشر على موقع للتواصل الاجتماعي بالفيديو..مصرع فتاة أثناء تصوير بث مباشر على موقع للتواصل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

سيارة الفتاة بعد دهسها

كتبت- مها البهنساوي:

في حادثة ليست الأولى من نوعها ، فقد سبق وتسببت استخدامات التطبيقات الحديثة على الهواتف الذكية في مصرع العديد من الشباب منهم من توفي بسبب التصوير "السيلفي" الخطر، ومنهم من اساء استخدام التطبيقات وقت قيادة السيارة،

الأمر نفسه تكرر منذ يومين عندما أعلنت وكالة أنباء روسية عن وفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما، تحولت في لحظات الى ضحية استخدام خاصية "لايف" على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكي".

ووفقا لما ذكره موقع arabic.sputniknews  قامت فتاة من جمهورية تترستان بتصوير نفسها "لايف" اثناء قيادتها لسيارتها وفجأة توقف الفيديو بعد اهتزاز بسيط، وأفادت مصادر أمنية ان الفتاة فقدت السيطرة على قيادة السيارة أثناء بثها المباشر، مما أدى الى اصطدام السيارة بحافلة وتوفيت الفتاة على الفور اثر اصابتها في الحادث.

 

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مصراوي Masrawy

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