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ضبط ساعات تجسس في الأسواق.. ومصدر أمني: "تنقل على الانترنت مباشرة"

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مصراوي Masrawy

ضبط ساعات تجسس

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية موسعة بمحافظة الأقصر، وداهمت خلال الحملة أكبر محل لبيع الساعات بشارع التلفزيون، وألقت القبض على "مينا.ج" 32 سنة لقيامه ببيع ساعات مستوردة من الخارج عن طريق التهريب، موصلة بكاميرات للتجسس والتسجيل للغير.

وقال مصدر أمني مسؤول بشرطة النقل والمواصلات، لمصراوي، إنه تم ضبط 9 ساعات، موصلة بكاميرات، وبها شريحة للتسجيل واختراق الحياة الشخصية دون معرفة الغير.

وأكد المصدر أن الكاميرا بها إمكانية بث ونقل جميع المحادثات الشخصية على الانترنت مباشرة والتجسس على الغير وانتهاك الحياة الخاصة.

أسفرت الحملة التي قادها اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات واللواء خالد عميش مدير الإدارة العامة لمباحث الاتصالات بالاشتراك مع موظفين بالجهاز القومي للاتصالات، عن ضبط 3000 خط تليفون مسجل ببيانات وهمية.

ضبط ساعات تجسس

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مصراوي Masrawy

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