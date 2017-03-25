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نائب: حالات تسمم الوجبات المدرسية "كارثة".. و7 وزارات تتحمل المسئولية

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نائب: حالات تسمم الوجبات المدرسية "كارثة".. و7 وزارات تتحمل المسئولية نائب: حالات تسمم الوجبات المدرسية "كارثة".. و7 وزارات تتحمل المسئولية

مصراوي Masrawy

النائب أشرف عثمان

كتب- أحمد علي:

طالب النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة إعادة النظر في مختلف أبعاد عملية التغذية المدرسية والمسؤولين عن الوجبات المدرسية التى تقدم للطلاب وذلك بعدما حدثت حالات تسمم لنحو 4 آلاف تلميذ بشهادة طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال عضو البرلمان- في بيان له السبت- إن تكرار حالات التسمم على مدار الأسبوع الماضي وما سبقه يؤكد أن هناك اهمالًا جسيمًا وقع من جانب نحو 7 وزارات مسؤولة عن الوجبة المدرسية، ولابد من محاسبة المقصرين والنظر في المشكلة من جميع جوانبها.

ولفت عثمان إلى أن الوجبة المدرسية تقدم لنحو 10 ملايين تلميذ ولابد أن تكون على أعلى مستوى من الآمان اليومي وإلا فإنها قد تتسبب في كارثة مدوية، مؤكدًا أن الشفافية مطلوبة تمامًا في هذه العملية لحساسية وضخامة عدد الأطفال الذين تقدم لهم الوجبة يوميًا.

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مصراوي Masrawy

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