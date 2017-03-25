أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بالبحر الميت

Google+ Print
بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بالبحر الميت بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بالبحر الميت

مصراوي Masrawy

جامعة الدول العربية

البحر الميت (أ ش أ)
انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم السبت بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمّان) للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري المقرر بعد غد الاثنين للقمة العربية في دورتها 28 والتي ستعقد في 29 مارس الجاري.

وقال السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير موريتانيا لدى ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، الذي ترأست بلاده القمة العربية السابعة والعشرين، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية،" إن مناسبة انعقاد اجتماعات المندوبين الدائمين للتحضير للقمة العربية المقبلة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية تأتي وسط ظروف وتحديات تشهدها المنطقة العربية وتفرض علينا العمل من أجل تحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية المشروعة".

واستعرض مندوب موريتانيا جهود بلاده في رئاسة الدورة السابقة للقمة العربية، مؤكدا أنها بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ قرارات هذه القمة، معربا عن أمله في استمرار التعاون البناء والمثمر من أجل البناء على ما تحقق من نجاحات في القمة السابعة والعشرين على صعيد دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وعرض ولد سيدي هيبه ما شهدته بلاده من قفزات على صعيد صون الأمن والاستقرار قائلا:" إن موريتانيا تعد نموذجا استثنائيا في محيطها من خلال ترسيخها دولة القانون، والمؤسسات، ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان وتحرير الإعلام وتمكين المرأة وتقوية الجهاز القضائي واستقلاله".

وأضاف" كما تبنت سياسات للحد من الفقر والبطالة ومعالجة جميع الإشكاليات وإيجاد الحلول اللازمة لها، واطلعت بمسؤولياتها تجاه قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وأولت عناية خاصة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة 27 تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، ولم تدخر جهدا لبلوغ الأهداف المرسومة من خلال رئاستها للجنة السفراء المفتوحة العضوية المنوط بها إصلاح منظومة العمل العربي المشترك".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر