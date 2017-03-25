بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بالبحر الميت

البحر الميت (أ ش أ)

انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم السبت بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمّان) للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري المقرر بعد غد الاثنين للقمة العربية في دورتها 28 والتي ستعقد في 29 مارس الجاري.

وقال السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، الذي ترأست بلاده القمة العربية السابعة والعشرين، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية،" إن مناسبة انعقاد اجتماعات المندوبين الدائمين للتحضير للقمة العربية المقبلة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية تأتي وسط ظروف وتحديات تشهدها المنطقة العربية وتفرض علينا العمل من أجل تحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية المشروعة".

واستعرض مندوب موريتانيا جهود بلاده في رئاسة الدورة السابقة للقمة العربية، مؤكدا أنها بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ قرارات هذه القمة، معربا عن أمله في استمرار التعاون البناء والمثمر من أجل البناء على ما تحقق من نجاحات في القمة السابعة والعشرين على صعيد دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وعرض ولد سيدي هيبه ما شهدته بلاده من قفزات على صعيد صون الأمن والاستقرار قائلا:" إن موريتانيا تعد نموذجا استثنائيا في محيطها من خلال ترسيخها دولة القانون، والمؤسسات، ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان وتحرير الإعلام وتمكين المرأة وتقوية الجهاز القضائي واستقلاله".

وأضاف" كما تبنت سياسات للحد من الفقر والبطالة ومعالجة جميع الإشكاليات وإيجاد الحلول اللازمة لها، واطلعت بمسؤولياتها تجاه قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وأولت عناية خاصة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة 27 تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، ولم تدخر جهدا لبلوغ الأهداف المرسومة من خلال رئاستها للجنة السفراء المفتوحة العضوية المنوط بها إصلاح منظومة العمل العربي المشترك".