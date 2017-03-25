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كاميرات المراقبة توقع بتشكيل السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر

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كاميرات المراقبة توقع بتشكيل السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر كاميرات المراقبة توقع بتشكيل السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

توقع بتشكيل السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر

كتب فتحي عمر وسامح غيث
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج .
كانت البلاغات تعددت أمام ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بوقائع سرقات متعلقات المواطنين الشخصية من داخل سيارتهم حال توقفها بمحيط محور فنادق القسم
تم تشكيل فريق بحث، وبفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شخصان يستقلان سيارة ميكروباص.
بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وهما" محمد.م،٢٦ سنة، عاطل وصابر.م.٤٠ سنة، عاطل" حال شروع الأول في كسر زجاج إحدى السيارات.
بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وانهما وراء ارتكاب تلك الوقائع، وقيامهما بالتصرف في متحصلات تلك الوقائع من هواتف وأجهزة كمبيوتر بالبيع.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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