وقفة للمحامين بمجلس الدولة.. وسط هتافات "مجلس نقابة باطل وارحل يا عاشور"

كتب- محمود الشوربجي:

نظم عدد من المحامين داخل مقر مجلس الدولة، وقفة احتجاجية، عقب الانتهاء من نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، حيث قررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 8 أبريل المقبل.

وردد المحامون عدد من الهتافات منها " مجلس نقابة باطل وارحل يا عاشور".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.