أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

وقفة للمحامين بمجلس الدولة.. وسط هتافات "مجلس نقابة باطل وارحل يا عاشور"

Google+ Print
وقفة للمحامين بمجلس الدولة.. وسط هتافات "مجلس نقابة باطل وارحل يا عاشور" وقفة للمحامين بمجلس الدولة.. وسط هتافات "مجلس نقابة باطل وارحل يا عاشور"

مصراوي Masrawy

وقفة للمحامين بمجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

نظم عدد من المحامين داخل مقر مجلس الدولة، وقفة احتجاجية، عقب الانتهاء من نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، حيث قررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 8 أبريل المقبل.

وردد المحامون عدد من الهتافات منها " مجلس نقابة باطل وارحل يا عاشور".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة