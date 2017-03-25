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«البريميرليج».. ليفربول يتصدر واليونايتد ثامنًا بدون الهدافين

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تشهد الفترة الحالية توقف الدوريات الأوروبية لمدة أسبوع لإفساح المجال أمام الأجندة الدولية، والتي ستشهد العديد من المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وأخرى ودية. 

يبدو أن تشيلسي في طريقه لكتابت المجد من جديد وتحقيق اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مدعومًا بفارق النقاط الـ 10 بينه وبين وصيفه توتنهام، الذي يعد بدوره أقوى المنافسين لوجده ضمن المركز الأربعة الأولى نظرًا لجاهزيته والمواجهات السهلة المتبقية له. 

وتفصِل تسع نقاط صاحب المركز الثاني عن نظيره السابع في جدول الترتيب، ليشتعل الصراع بين الأندية لحجز المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

وفي حال حجز أرسنال بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، أحد المركز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال، ستصبح تلك المشاركة الـ 20 على التوالي للجانرز في البطولة، في المقابل في حال خطف إيفرتون بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان أحد تلك المراكز الأربعة، ستصبح المشاركة الأولى للتوفيز منذ موسم 2004-2005. 

من جانبه استعرض موقع "سكواكا" ترتيب البريميرليج هذا الموسم "لكن" بدون أحتساب هدافين كل فريق، نوضحه لكم كما يلي:

1- ليفربول، هدافه ساديو ماني "12 هدفًا"، النقاط قبل 57 نقطة، النقاط بعد 60 نقطة، بفارق أهداف بلغ + 24 هدفًا.

2- إيفرتون، هدافه روميلو لوكاكو "21 هدفًا"، النقاط قبل 50 نقطة، النقاط بعد 56 نقطة، بفارق أهداف بلغ +11 هدفًا.

3- تشيلسي، هدافه دييجو كوستا 16 هدفًا، النقاط قبل 66 نقطة، النقاط بعد 55 نقطة، بفارق أهداف بلغ +23 هدفًا.

4- مانشستر سيتي، هدافه سيرجو أجويرو 13 هدفًا، النقاط قبل 57 نقطة، النقاط بعد 54 نقطة، بفارق أهداف بلغ +21 هدفًا.

5- توتنهام هوتسبير، هدافه هاري كين 19 هدفًا، النقاط قبل 59 نقطة، النقاط بعد 50 نقطة، بفارق أهداف بلغ +19 هدفًا.

6- أرسنال، هدافه أليكسيس سانشيز 18 هدفًا، النقاط قبل 50 نقطة، النقاط بعد 49 نقطة، بفارق أهداف بلغ +9 أهداف.

7- وست بروميتش ألبيون، هدافه سالمون روندون 7 أهداف، النقاط قبل 43 نقطة، النقاط بعد 45 نقطة، بفارق أهداف بلغ +8 أهداف.

8- مانشستر يونايتد، هدافه زلاتان إبراهيموفيتش 15 هدفًا، النقاط قبل 52 نقطة، النقاط بعد 45 نقطة، بفارق أهداف بلغ +7 أهداف.

9- وست هام يونايتد، هدافه مايكل أنطونيو 9 أهداف، النقاط قبل 33 نقطة، النقاط بعد 39 نقطة، بفارق أهداف بلغ 3 أهداف.

10- بيرنلي، هدافه أندريه جراي 8 أهداف، النقاط قبل 32 نقطة، النقاط بعد 38 نقطة، بفارق أهداف بلغ 6 أهداف.

11- ستوك سيتي، هدافه جوي ألن 6 أهداف، النقاط قبل 36 نقطة، النقاط بعد 31 نقطة، بفارق أهداف بلغ 5 أهداف.

12- كريستال بالاس، هدافه كريستيان بينتكيه 9 أهداف، النقاط قبل 28 نقطة، النقاط بعد 31 نقطة، بفارق أهداف بلغ 6 أهداف.

13- ساوثهامتون، هدافه شارلي أوستن 6 أهداف، النقاط قبل 33 نقطة، النقاط بعد 30 نقطة، بفارق أهداف بلغ +2 أهداف.

14- سوانزي سيتي، هدافه فيرناندو لورينتي 11 هدفًا، النقاط قبل 27 نقطة، النقاط بعد 33 نقطة، بفارق أهداف بلغ 17 هدفًا.

15- برونموث، هدافه جواشوا كينج 11 هدفًا، النقاط قبل 33 نقطة، النقاط بعد 28 نقطة، بفارق أهداف بلغ 11 هدفًا.

16- ليستر سيتي، هدافه جيمي فاردي 8 أهداف، النقاط قبل 30 نقطة، النقاط بعد 27 نقطة، بفارق أهداف بلغ -13 هدفًا.

17- ميدلزبره، هدافه ألفارو نيجريدو 6 أهداف، النقاط قبل 22 نقطة، النقاط بعد 25 نقطة، بفارق أهداف بلغ 12 هدفًا.

18- واتفورد، هدافه تروي ديني 9 أهداف، النقاط قبل 31 نقطة، النقاط بعد 23 نقطة، بفارق أهداف بلغ 15 هدفًا.

19- هال سيتي، هدافه روبيرت سنودجراس 7 أهداف، النقاط قبل 24 نقطة، النقاط بعد 21 نقطة، بفارق أهداف بلغ 26 هدفًا.

20- سندرلاند، هدافه جيرمان ديفو 14 هدفًا، النقاط قبل 20 نقطة، النقاط بعد 16 نقطة، بفارق أهداف بلغ 21 هدفًا.

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