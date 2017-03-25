5 لاعبين لم يحظوا بشرف التتويج بـ«الجراند سلام» في التنس

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دائما ما تقاس عظمة أي لاعب في عالم الكرة الصفراء بعدد الألقاب التي أحرزها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون وأمريكا المفتوحة، الأمر الذي دفع البعض في السابق لاعتبار بيت سامبراس اللاعب الأفضل في التاريخ بعد تتويجه بـ14 لقبا كرقم قياسي قبل أن يحطم هذا الرقم روجر فيدرير ويحقق 18 لقبا حتى الآن لينظر إليه باعتباره الأفضل.

ومع ذلك هناك العديد من اللاعبين الرائعين الذين مروا على عالم التنس وقدموا نتائح ومستويات كبيرة إلا أنهم لم يتمكنوا من الفوز بأي لقب في الجراند سلام طوال مسيرتهم، ونستعرض معكم في السطور الثالية أبرز 5 لاعبين كالآتي:

- ديفيد فيرير

تمكن فيرير من الفوز بكأس ديفيدز مع منتخب بلاده إسبانيا ثلاث مرات من قبل، ونجح بالفوز بجميع الألقاب الممكنة إلا بطولات الجراند سلام حيث حقق أفضل نتيجة له بالوصول إلى نهائي رولان جاروس في عام 2013 قبل الخسارة من رافائيل نادال بثلاث مجموعات دون رد.

وتوج فيرير بلقب بطولة باريس الأساتذة في عام 2012 وخسر نهائي كأس الأساتذة في عام 2007 أمام السويسري روجر فيدرير، ودائما ما ينظر إلى فيرير كونه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة لم يحرز أي لقب في بطولات الجراند سلام ونجح في الوصول إلى التصنيف الثالث عالميا في شهر يوليو من عام 2013 ويحتل حاليا التصنيف 32 عالميا وتقارب الجوائز المالية التي حققها من حاجز الـ30 مليون دولار بعدما حقق 26 لقبا طوال مسيرته الاحترافية.

- توماس بيرديتش

حقق اللاعب التشيلي أفضل إنجازاته في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون في عام 2010 بعد التغلب على روجر فيدرير في ربع النهائي ونوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي قبل الخسارة من رافائيل نادال بثلاث مجموعات دون رد في المباراة النهائية.

وحقق بيرديتش لقب واحد في بطولات الأساتذة بالفوز بلقب باريس في عام 2005 بالتغلب على الكرواتي إيفان لوبيتيتش في المباراة النهائية، ويعتبر التشيكي من بين 4 لاعبين تمكنوا من التغلب على الأربعة الكبار، فيدرير ونادال ودجوكوفيتش وموراي، في بطولات الجراند سلام.

ووصل بيرديتش إلى التصنيف الرابع عالميا في 18 مايو من عام 2015 ويحتل حاليا التصنيف الـ14 وحقق 13 لقبا طوال مسيرته الاحترافية كما فاز بكأس ديفيز مع التشيك مرتين عامي 2012 و2013، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية التي حققها حتى الآن قرابة 26 مليون دولار.

- ديفيد نالبانديان

نجح اللاعب الأرجنتيني في تكريس عقدة كبيرة لروجر فيدرير في مرحلة الشباب، إلا أنه لم يتمكن من نقل تلك العقدة في المراحل الاحترافية للعبة، على الرغم من الموهبة الكبيرة التي تمتع بها والتي مكنته من الوصول إلى التصنيف الثالث عالميا في 20 مارس من عام 2006.

وحقق نالبنديان 11 لقبا طوال مسيرته، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بأي لقب في الجراند سلام، وكان أفضل إنجاز له في البطولات الأربع الكبرى هو الوصول إلى المباراة النهائية لويمبلدون في عام 2002 قبل الخسارة بثلاث مجموعات من الأسترالي ليتون هيويت.

وتمكن نالبنديان من الفوز بكأس الأساتذة في نهاية عام 2005 بالتغلب على روجر فيدرير بعدما كان متأخرا بمجموعتين دون رد، كما سبق له وأن فاز بلقبين في بطولات الأساتذة هما مدريد وباريس في عام 2007.

ويعتبر نالبنديان اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي وصل إلى نصف النهائي وما أفضل في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وأعلن اعتزاله في عام 2013 بعدما حقق مكاسب مالية بلغت قرابة 11 مليون دولار.

- مارسيلو ريوس

بات التشيلي مارسيلو ريوس أول لاعب من أمريكا الجنوبية يتمكن من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي وذلك في 30 مارس من عام 1998، ومع ذلك لم يحرز أي لقب في الجراند سلام طوال مسيرته التي امتدت لعشر أعوام في الفترة ما بين عامي 1994 و2004.

ولم يصل الساحر التشيلي إلى نهائي بطولات الجراند سلام سوى في مناسبة واحدة وذلك في عام 1998 بأستراليا المفتوحة وخسر حينها من التشيكي بيتر كوردا بثلاث مجموعات دون رد.

وحقق ريوس 18 لقبا طوال مسيرته بواقع 7 على الملاعب الصلبة و9 على الترابية و2 على الكاربت، وفي بطولات الأساتذة حقق 5 ألقاب وذلك من خلال الفوز ببطولة مونتي كارلو في عام 1997 بالفوز على أليكس كوريتجا، كما توج بلقب إنديلن ويلز في عام 1998 بالفوز على البريطاني جريج روسديسكي ومن ثم ميامي في نفس العام بالتغلب على أندريه أجاسي.

كما توج بلقب بطولة روما في عام 1998 بالتغلب على الإسباني ألبرت كوستا بعد انسحابه كما توج بلقب بطولة هامبورج في عام 1999 بالتغلب على الأرجنتيني ماريانو زاباليتا في 5 مجموعات، وبلغ مجمل جوائزه المالية قرابة الـ9 ملايين دولار.

- مارك فيليبوسيس

حظى اللاعب الأسترالي بمسيرة احترافية مميزة محققا 11 لقبا بواقع 8 على الملاعب الصلبة و2 على الملاعب العشبية ولقب واحد على الملاعب الترابية، إلا أنه لم يتمكن طوال مسيرته من التتويج بأي لقب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث اكتفى بالوصول إلى المباراة النهائية في مناسبتين كانت الأولى في أمريكا المفتوحة عام 1998 وخسر أمام واطنه باتريك رافتر بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

كما وصل إلى نهائي ويمبلدون عام 2003 وخسر من السويسري روجر فيدرير بثلاث مجموعات دون رد، وفي بطولات الأساتذة حصل على لقب بطولة إنديان ويلز في عام 1999 بالتغلب على الإسباني كارلوس مويا في 5 مجموعات، بينما خسر نهائي بطولات باريس في عام 2000 في 5 مجموعات أيضا أمام الروسي مارات سافين، ووصل إلى أعلى تصنيف له في 19 إبريل عام 1999 بالتواجد في التصنيف الثامن عالميا، وحقق جوائز مالية قرابة 7 مليون دولار قبل الاعتزال في عام 2015.