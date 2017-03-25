كولمان ينضم لضحايا «أبشع» إصابات الملاعب في العالم

التحرير

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تعرف رياضة كرة القدم بأنها من ألعاب تلاحم الأجسام لأنها تعتمد على القوه البدنية العالية، وبسبب ذلك تحدث العديد من الإصابات داخل الملاعب، ويتعرض اللاعبون للعديد من الإصابات يعودون بعدها بفترة إلى الملاعب مجددا، ولكن هذه الإصابات بعضها يكون مروعاً.

وأعادت الإصابة المرعبة التي تعرض لها اللاعب شيموس كولمان نجم إيفرتون، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده إيرلندا أمام ، إلى الأذهان العديد من الإصابات التي تعرض لها الكثير من اللاعبين في ملاعب كرة القدم.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية، أبشع الإصابات السابقة:

1-رونالدو

شهد يوم 12 إبريل عام 2000 عودة الظاهرة رونالدو إلى الملاعب من جديد بعد تعافيه من إصابته بالرباط الصليبي في ركبته اليمنى، حيث أجرى عملية جراحية في 30 نوفمبر من عام 1999 وكان يستعد للعودة من جديد كأفضل لاعب في العالم، وبعد لحظات قليلة من دخوله إلى الملعب في هذا اليوم، تعرض لإصابته الشهيرة بانقطاع أوتار الركبة اليمنى بالكامل، وهي الإصابة التي كادت أن تنهي مسيرة رونالدو وهو في عمر الـ23 عاما.

2- بيتر تشيك

في يوم 14 أكتوبر من عام 2006 تعرض حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك إلى إصابة خطيرة في الرأس في مباراة تشيلسي وريدنج، وذلك بعدما اصطدمت ركبة ستيفان هانت اليسرى في بقوة في رأس تشيك متسببة في كسر شديد في جمجمة الحارس التشيكي، ومنذ ذلك اليوم عكف تشيك على على ارتداء خوذة لوقاية رأسه في جميع المبارايات، وبعد تلك المباراة خرج جوزيه مورينيو ليؤكد أن تشيك محظوظًا للبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة الخطيرة.

3- أليكس فيدال

فى الموسم الحالي تعرض أليكس فيدال مدافع برشلونة لإصابة قاسية في مباراة فريقه أمام ألافيس في الدوري المحلي، رغم أن التدخل لم يكن قويا عليه، لكن سقوط فيدال على كاحله نقل بسببها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأعلن النادي الإسباني عن غياب فيدال إلى نهاية الموسم.

4- بويول

تعرض قائد نادي برشلونة السابق كارلوس بويول إلى خلع في الكوع في لشبونة عام 2012، وأوضحت الصور فيما بعد مدى خطورة الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

5- إيفالد لينين



تعرض اللاعب الألماني إيفالد لينين لواحدة من أصعب الجروح في عالم كرة القدم، عندما أصيب بجرح بلغ طوله 25 سم في فخذه الأيمن في مباراة أرمينيا بيلفيلد أمام فيردير بريمين في الدوري الألماني موسم 1981- 1982، ونهض لينين سريعًا من الأرض ليتشاجر مع مدرب الفريق الخصم أوتو ريهاجل، حيث ظن اللاعب الألماني أن المدرب هو الذي طالب لاعبيه بإصابته بهذا الشكل.

6-لوك شو

فى موسم 2015 تعرض الدولي الإنجليزي لوك شو لاعب مانشستر يونايتد لإصابة مروعة خلال مباراته ضد ايندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا لتلقيه إصابة قوية "كسر مزدوج في ساقه" إثر تدخل عنيف من قبل المكسيكي هيكتور مورينو مدافع النادي الهولندي.

7- جبريل سيسيه

في عام 2004 لعب اللاعب الفرنسى جبريل سيسيه مع نادي ليفربول الإنجليزي، وتمت عرقلة "سيسيه" من قبل أحد لاعبي الفريق الخصم والتي أدت إلى حدوث التواء في القدم، ولم يستطع اللاعب الفرنسي العودة إلى الملاعب مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر.

8-فرانشيسكو توتي

في 19 فبراير من عام 2006 عانى النجم الأكثر ولاء لنادي روما الإيطالى فرانشيسكو توتي من إصابة شديدة خلال مباراة فريقه ضد فريق امبولي، حيث أصيب توتي بكسر في الساق اليسرى وقُطعت أربطة الربط بين الساق والكعب، وقد تم إجراء جراحة في نفس الليلة وتم إدراج لوحة معدنية في ساقه، ولكنه عاد سالما إلى فريقه في نفس العام.

9-أرون رامسي

عانى "رامسي" لاعب أرسنال الإنجليزي من الإصابة فى عام 2010 بعد تعرضه للعرقلة من مدافع نادي ستوك سيتي ريان شوكراس، وقد احتاج "آرون رامسي" إلى تسعة أشهر كاملة للتعافي من تلك الإصابة.

10-إدوارد دا سيلفا

كان يمر اللاعب الكرواتي إدواردو بأعلى حالاته الفنية رفقة أرسنال في ربيع عام 2008 في الوقت الذي نافس فيه المدفعجية بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، إلا أن الإصابة العنيفة التي تعرض لها من قبل مارتن تايلور أنهت موسمه، بل يمكن القول إنها أنهت مسيرته تماما في صفوف الفريق اللندني بعدما تعرض لكسر في الساق.

وأكد إدواردو بأنه لا يرغب في توجيه اللوم إلى تايلور، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يصدق قول تايلور الذي أكد أن ما حدث بسبب سوء الحظ، مشددًا على أنه سيشعر بالذهول إذا كان اللاعب متعمدًا.

