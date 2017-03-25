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ريال مدريد يتقدم بعرض لتجديد عقد إيسكو

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ريال مدريد يتقدم بعرض لتجديد عقد إيسكو ريال مدريد يتقدم بعرض لتجديد عقد إيسكو

التحرير

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تقدم ريال مدريد بعرض جديد لمتوسط ميدان الفريق إيسكو، من أجل تمديد تعاقده لمدة 6 سنوات إضافية، وذلك في ظل اهتمام الغريم برشلونة بالحصول على خدماته.

ويعتبر اللاعب الإسباني البالغ من العمر 24 عاما محط أنظار الكثير من الأندية الأوروبية، في ظل انتهاء تعاقده مع الريال في صيف 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى شعور ريال مدريد بأزمة كبيرة بعدما وصل إيسكو إلى أخر 12 شهر له مع الفريق، دون التمكن من تجديد عقده حتى الآن وضمان استمراره في البيرنابيو.

وأوضحت "ماركا" أن مانشستر سيتي يعد أيضا من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيسكو بعدما تقدم الفريق الإنجليزي بعرضين من قبل، وهو الأمر الذي يجبر الريال على ضرورة تجديد عقده لكونه مستقبل الفريق في ظل اقتراب مسيرة كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ولوكا مودريتش من الانتهاء.

وبموجب العرض الجديد الذي تقدم به الريال، فسيقبى إيسكو في حال موافقته في البيرنابيو حتى يبلغ عامه الـ 32، أي أن الريال سيضمن الحصول على أوج عطاء إيسكو خلال تلك الفترة، ولكن تكمن المشكلة في أن زيدان لم يمنح اللاعب الإسباني الفرصة للمشاركة أساسيا مع الفريق كثير هذا الموسم.

ولم يلعب إيسكو سوى 13 مباراة فقط كأساسيا في الدوري الإسباني وسجل 6 أهداف وصنع 5 وهي أرقام تعد مميزة للغاية في ظل الدقائق المحدودة التي يحصل عليها في أرضية الملعب، وستكون مفاجأة كبيرة إذا فشل ريال مدريد في الاحتفاظ بخدمات اللاعب الإسباني على حد تعبير "ماركا".

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التحرير

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