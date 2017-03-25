سيلفا يعادل رقم هييرو.. وروسيا تخسر للمرة الأولى من منتخب إفريقي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلًا في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالًا ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، خاصة مع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" نستعرض أبرزها وفقًا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية:

1- جانلويجي بوفون خاض 1000 مباراة في مسيرته:

168 مع إيطاليا

612 مع يوفنتوس

220 مع بارما

2- جانلويجي بوفون أصبح أكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية (168) بين لاعبي المنتخبات الأوروبية الـ 5 الكبرى.

3- منتخب روسيا خسر من منتخب إفريقي للمرة الأولى في تاريخه (فاز 4 وتعادل 3)، وذلك عقب هزيمته أمس أمام كوت ديفوار (2-0).

4- ليس هناك منتخب حصل على ركلات جزاء في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 أكثر من إيطاليا (3).

5- دافيد سيلفا عادل رقم فرناندو هييرو (29 هدفًا) كرابع أفضل هداف في تاريخ منتخب إسبانيا، بعد ديفيد فيا (59) وراؤول جونزاليس (44) وفرناندو توريس (38).

6- دانييلي دي روسي، لاعب خط وسط روما، سجل 20 هدفًا مع منتخب إيطاليا، مثلما سجل باولو روسي.

7- منتخب ويلز تلقى بطاقة حمراء في التصفيات لأول مرة منذ أكتوبر 2014 (كينج ضد قبرص).

8- تشيرو إيموبيلي سجل 5 أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة مع منتخب إيطاليا، مقابل هدف واحد فقط في مبارياته الدولية الـ15 السابقة.

9- جانوليجي بوفون حافظ على نظافة شباكه في 426 من مبارياته الـ1000 مع الأندية والمنتخب، بنسبة بلغت "43%".

10- منتخب إيطاليا لم يخسر في آخر 55 مباراة في تصفيات اليورو وكأس العالم (فاز 41 وتعادل 14)، رقم قياسي عالمي.

11- منتخب إيطاليا لم يخسر في 51 مباراة على أرضه في تصفيات كأس العالم (فاز 44 وتعادل 7)، وحافظ على نظافة شباكه في 32 منها.

12- ماركو فيراتي هو الأكثر لمسًا للكرة (110) وافتكاكًا للكرة (6) واستعادة للكرة من الخصم (8) في مباراة إيطاليا وألبانيا.

13- خافيير هيرنانديز عادل رقم ياريد بورجيتي (46 هدفًا) كأفضل هداف في تاريخ منتخب المكسيك.

14- كلينت ديمبسي عادل رقم جوزي ألتيدور (16 هدفًا) كأفضل هداف أمريكي في تاريخ تصفيات كأس العالم.

15- كريستيان بوليسيتس هو سادس لاعب يصنع هدفين في مباراة واحدة مع منتخب الولايات المتحدة منذ 1 يناير 2016، كما أنه (18 سنة و187 يومًا) هو أصغر لاعب يسجل هدف في الدور الأخير من تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم.