وزير التموين: "من يتحدث عن التسعيرة الجبرية لا يعي الدستور"

كتبت - عايدة رضوان:

تصوير- نادر نبيل

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كيفية تدبير السلع الأساسية ومنها القمح والأرز والسكر والزيت، قائلا: "إن مصر تنتج من 4 لـ4.5 مليون طن قمح محلي تقريبا، وتستهلك 10 مليون طن تقريبا، وتستورد من 5 لـ5.5 مليون طن قمح".

وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت- "القمح يخصص لإنتاج رغيف الخبز المدعم، دقيق 82% استخلاص، وتم تحديد سعر 575 جنيها للأردب وفقا للسعر العالمي".

وفيما يخص الأرز، قال المصيلحي إن مصر لا تستطيع زراعة أكثر من 1 لـ 1.1 مليون فدان أرز، نظرًا لنقص المياه، بما ينتج 3.3 مليون طن شعير، وهو ما يكفي أكثر من استهلاك المواطنين، على حد قوله.

وأشار المصيلحي - فيما يخص السكر - إلى أن مصر تستهلك حوالي 3.3 مليون طن سكر، فيما تنتج 2.1 مليون طن، لتقدر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بـ1.2 مليون طن، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع مصنع السكر والصناعات التكاملية، والذي يعتمد على قصب السكر والـ5 مصانع التي تعتمد على صناعة بنجر السكر على توريد الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف أنه تم حساب تكلقة الاستيراد السكر وحساب تكلفة التداول وتحديد سعر 10.5 جنيها للتداول، متابعا: "من يتحدث عن تسعيرة جبرية لا يعي الإطار الاقتصادي الذي نص عليه الدستور".

وعن الزيت، قال وزير التموين إن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة 97% في توفير الزيت، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تعتمد بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة على زيت الصويا وعباد الشمس، لافتاً إلى أنه يصعب إحكام مسألة الزيت نظراً لاعتماده على الدولار والسعر العالمي.