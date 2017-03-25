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بالصور.. إغماءات في ملتقي التوظيف بالأقصر بسبب التدافع

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إغماءات في ملتقي التوظيف بالأقصر بسبب التدافع إغماءات في ملتقي التوظيف بالأقصر

الأقصر - محمد محروس :

شهد ملتقى توظيف الشباب الذي افتتحه وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بالأقصر حالات إغماء لفتيات بسبب التدافع.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة ومحمد بدر محافظ الأقصر افتتحا، اليوم السبت، ملتقى توظيف الشباب بمكتبة العامة في بحضور ببيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وشون بيود مدير الشئون الدولية بكندا لمنطقة الشرق الأوسط.

ويقام الملتقى- الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة- على مدار يومين، ولفترتين من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ومن الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوفر الملتقى نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، مقدمة من 41 شركة.

ومن المتوقع أن تشمل فرص العمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والإنتاج الزراعي والحيواني، والخدمات السياحية والفندقية، والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا كما سيتم توفير فرص للحصول على تدريب لزيادة القابلية للتوظيف، وفرص عمل في القطاع الخاص، وفرص تمويل للمشروعات من خلال 12 مؤسسة تدريب ومقدمي خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دورات تعليمية لمساعدة الحضور للاستفادة القصوى مما يقدمه ملتقى التوظيف.

إغماءات في ملتقي التوظيف بالأقصر

إغماءات في ملتقي التوظيف بالأقصر

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