قطار يدهس طالبًا في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقى طالب مصرعه أسفل عجلات قطار، اليوم السبت، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه في الإسكندرية.

كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغًَا باصطدام قطار بشخص بمنطقة الكينج مريوط وتوفي في الحال.

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير القطار رقم 652، القادم من محطة الإسكندرية متجهاً إلى لمحافظة مرسي مطروح إصطدم بالمدعو"إسلام.ع.ع" 14 عامًا، طالب، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، ما أدى لوفاته.

وبسؤال والد الطالب فى التحقيقات أدلى بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة .

جرى نقل الجثه لمشرحة العامرية العام، وتحرر المحضر رقم 1625/2017 إدارى قسم ثان العامرية وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.