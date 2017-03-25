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سحر نصر تضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات الاستثمارية بقنا

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سحر نصر تضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات الاستثمارية بقنا سحر نصر تضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات الاستثمارية بقنا

مصراوي Masrawy

سحر نصر تضع حجر الأساس

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

وضعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم السبت، حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات الاستثمارية بمنطقة جزيرة دندرة بقنا، رافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت الوزيرة أن مساحة المبنى تبلغ 5 آلاف متر، وسيستغرق إنشاؤه من 8 إلى 10 أشهر، مشيرة إلى أن الدولة تُولي اهتمامها بالصعيد وحل مشاكل المستثمرين لتحسين المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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