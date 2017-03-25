وفد تعليمي كندي يزور مدارس بالعبور

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

عَقَد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، لقاءً مع وفد من هيئة البرامج التدريبية التعليمية الكندية لمناقشة سُبُل التعاون في مجال التدريب للمعلّمين والموجّهين ورفع كفاءتهم التعليمية .

وقال "عجلان": "إن الوفد يضم ممثلين عن هيئة إنقاذ الطفولة وهيئة (كير) في إطار التعاون مع مسئولي الإدارة في متابعة حالة الطلاب وتطورهم الدراسي".

وتناول اللقاء الذي عُقد في مدرستَي إسكان الشباب الإعدادية ومدرسة السيدة عائشة بالعبور، عددًا من المحاور من بينها: الإشادة بمستوى التدريب والتعليم بالعبور، وقياس الأثر التدريبي السابق للتدريبات المقدمة من الهيئتين، مشيدين بنجاح التدريبات ومدى الاستيعاب من الفئات المستهدفة من المعلمين والموجهين والدارسين.

وتفقد أعضاء الوفد الكندي عددٍ من الفصول الدراسية، وتحدثوا مع الطلاب حول الأثر التدريبي ونجاحه في رفع مستواهم التعليمي؛ وهو ما ظهر بشكل ملحوظ من خلال نقل ما جرى استيعابه من الحزم التدريبية التي قُدمت للموجهين والمعلمين؛ ومن ثم للطلاب.