بالصور.. إخلاء المنزل المجاور لعقار الإسكندرية المنهار.. والحي يكشف مفاجأة

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر حي ثان المنتزه بالإسكندرية، إخلاء عقار مجاور لعقار المندرة المنهار من السكان، لحين العرض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، إثر تضرره وحدوث تصدوعات وشروخات به.

وكان العقار رقم 5 بشارع عمرو بن العاص بمنطقة المندرة، المكون من 5 طوابق، قد انهار، مساء أمس، دون إصابات، وذلك بعد لحظات من إخلائه من السكان.

وكشفت الإدارة الهندسية بحي المنتزه عن مفاجأة، بعدم صدور أي قرارات إزالة أو ترميم للعقار المنهار.

واتهم أحد قاطني العقار، 3 من ورثة مالك العقار بالإهمال، ما تسبب في سقوط العقار، إلا أنهم أنكروا، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3557/2017 إداري قسم شرطة ثان المنتزه وباشرت النيابة التحقيق.