حضور «الرئيس السابق» و«عُقد» نبيلة عبيد.. أبرز لقطات حفل «قناة المحور»

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بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيسها، قامت قناة المحور بتكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والسياسة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأحيت المطربة أنغام الحفل بمجموعة من أغانيها المفضلة لدى الجمهور، وشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز وتكريم بعض الفنانين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والشخصيات العامة، كان أبرزهم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والفنانة يسرا، وجمال العدل، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين.

ونرصد أبرز اللقطات التى لفتت نظر الجمهور بالحفل خلال التقرير التالى..

صابرين: "أنا مش محجبة.. أنا محتشمة"

كرمت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "أفراح القبة"، وحصلت على أوسكار أفضل ممثلة خلال احتفالية قناة المحور، ولفتت "صابرين" الأنظار بإطلالتها حيث حرصت على ارتداء فستان طويل وصفه البعض بـ"المبهرج" فبدت بإطلالة غير موفقة.



وعلى هامش التكريم، قالت خلال استضافته الإعلامية بوسي شلبي لها: "أنا مش محجبة بس محتشمة"، وأكدت أنها تقدم أعمالًا فنية تليق بجمهورها، وأنها تستمتع بالعمل الدرامي الذي تقدمه.

سميرة أحمد

بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الإعلامية والتليفزيونية اختفت فيها النجمة القديرة سميرة أحمد بعدما كانت عنصرًا أساسيًّا فى السباق الرمضاني، ظهرت أمس في احتفالية قناة "المحور"، وأعربت سميرة عن سعادتها بالتكريم الذى يعد بمثابة تقدير لها عن مشوارها الفني رغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة.

إطلالة سميرة أحمد أيضًا لم تخل من تعليقات الجمهور، حيث اعتبرها البعض غير ملائمة لحضور تلك المناسبة.

إطلالة أنوشكا تثير إعجاب الجمهور

لفتت الفنانة أنوشكا الأنظار بأناقتها، حيث حرصت على ارتداء فستان أسود بسيط حاز على إعجاب الكثيرين.

وجاء تكريمها بالحفل على دور "قسمت هانم" في مسلسل "جرند أوتيل" الذي قدمته رمضان الماضي، وهو التكريم الذى تلى عدة تكريمات عن نفس الدور الذى تألقت فيه بشكل كبير.

"عقد" نبيلة عبيد يثير سخرية الجمهور

كرمت أيضًا الفنانة نبيلة عبيد في حفل أوسكار قناة المحور، وحرصت على الظهور بإطلالة مميزة فارتدت فستانًا "أحمر قاتم" وزينت رقبتها بـ"عقد" أسود طويل، عرضها للكثير من الانتقادات نظرًا لضخامته.

حضور الرئيس السابق عدلى منصور

حرص رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور على حضور احتفالية قناة المحور وسط حراسة مشددة، والذى لقى ترحيبًا وتقديرًا من جميع الحاضرين.

أنغام تحيي الحفل

أحيت المطربة أنغام الحفل وبدأته بأغنية "بلدى التاريخ" و"ساندة عليك"، وتألقت بإطلالة مميزة مرتدية فستانًا أحمر بسيط أظهرها بشكل أنيق، نال استحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

حضور مظهر شاهين يعرضه للانتقاد

أثار ظهور الشيخ مظهر شاهين بالحفل الكثير من الانتقادات حوله، خاصة وأنه حرص على الحضور بالملابس الأزهرية "العمة والجلباب"، بالرغم من ظهروه في أكثر من مناسبة مشابهة بالبدلة، فاعتبر البعض ظهروه بهذه الملابس غير ملائم لتلك المناسبة وهو ما أثار انتقاد البعض.