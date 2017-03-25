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بالصور.. دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون "إسلام رجائي"

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مصراوي Masrawy

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (1)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (1)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (2)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (2)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (3)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (3)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (4)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (4)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (5)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (5)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (6)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (6)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (7)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (7)

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثوندراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون

دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (9)دراجة محافظ بني سويف في مقدمة ماراثون (9)

بني سويف ــ أحمد كامل:

شارك المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم السبت، في ماراثون للدراجات تحت شعار: بدل .. حياتك تتبدل"، ويحمل اسم الدرَّاج الراحل "إسلام ناصر رجائي" ابن المحافظة ولاعب الوطني للدراجات، سط مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع من رجال وسيدات وشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن مختلف المراحل العمرية.

وأكد محافظ بني سويف خلال الماراثون أن الفعالية تهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات بالمحافظة لتشجيع المواطنين لاستخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية، وهي الثقافة التي تسعى الدول المتقدمة لنشرها بين مواطنيها.

وتقدم المحافظ بدراجته السباق الذي انطلق من أمام الاستاد الرياضي، معربًا عن سعادته بتواجده مع أبنائه الشباب ومواطني بني سويف وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد "حبيب" بالقائمين على تنظيم الماراثون؛ حيث يعدّ باكورة نتائج مؤتمر أسوان للشباب الذي عُقد في يناير الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح .

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