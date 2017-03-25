أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزيرة الاستثمار: 500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة بقنا وسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (1)500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (1)

500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (2)500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (2)

500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (3)500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (3)

500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (4)500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (4)

500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (5)500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة (5)

قنا – أبو المعارف الحفناوي:
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس النواب وافق على قرض البنك الدولي، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.
ووجهت الوزيرة، خلال زيارتها لمحافظة قنا، اليوم السبت، لوضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات الاستثمارية بقنا، بأن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا سريعًا لتحسين مناخ الاستثمار، وصرف 125 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، كدفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، لدعم المناطق الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا، لدعم المناطق الحرة والصناعية وتطوير وإنشاء البنية الاساسية من " كهرباء وماء وصرف وغاز" ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفقدت الوزيرة، المنطقة الصناعية والحرة بقنا، واستمعت إلى أصحاب المصانع المتعثرة ومشاكل المستثمرين، وعلّقت على قانون الاستثمار قائلة: "الهدف منه جذب المستثمرين، وتذليل كل العقبات أمامهم والتحرك السريع لمعرفة التحديات ومواجهتها".
ووجهت الوزيرة، بأن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة