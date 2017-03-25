بالصور.. وزيرة الاستثمار: 500 مليون دولار من صندوق النقد لدعم الصناعة بقنا وسوهاج

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس النواب وافق على قرض البنك الدولي، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

ووجهت الوزيرة، خلال زيارتها لمحافظة قنا، اليوم السبت، لوضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات الاستثمارية بقنا، بأن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا سريعًا لتحسين مناخ الاستثمار، وصرف 125 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، كدفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، لدعم المناطق الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا، لدعم المناطق الحرة والصناعية وتطوير وإنشاء البنية الاساسية من " كهرباء وماء وصرف وغاز" ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتفقدت الوزيرة، المنطقة الصناعية والحرة بقنا، واستمعت إلى أصحاب المصانع المتعثرة ومشاكل المستثمرين، وعلّقت على قانون الاستثمار قائلة: "الهدف منه جذب المستثمرين، وتذليل كل العقبات أمامهم والتحرك السريع لمعرفة التحديات ومواجهتها".

ووجهت الوزيرة، بأن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.