ضبط المتهمين بقتل محام بسبب مشادة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

ألقى ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على المتهمين بقتل محام، طعنًا بالمطاوي؛ لحدوث مشادة كلامية بسبب عبور الطريق بدائرة القسم.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد.س" 28 عامًا، محام، إلى مستشفى الزقازيق العام، مصابًا بعدة طعنات، وتُوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين المجني عليه و"محمد.س.ش.الـ" 17 عامًا، "عامل دليفري" بمطعم "أبو.ش" بالزقازيق أثناء سير الأول بسيارته رقم 7364 (ع ف) سوداء اللون، واستقلال عامل الدليفري دراجته البخارية رقم (306152)؛ بسبب أولوية عبور الطريق، فقام العامل بالاستعانة بشقيقه "سعيد"، 46 عامًا، موظف بالتربية والتعليم، وزميليه "عطية.ع.ع"، 27 عامًا، و"كمال.الـ.ص"، 27 عامًا، عمال بنفس المطعم، وتعدوا على المجني عليه بأسلحة بيضاء (مطاوي).

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، من ضبط جميع المتهمين، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2088 إداري القسم لسنة 2017، فيما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.