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ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بقليوب

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ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بقليوب ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بقليوب

مصراوي Masrawy

ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:
ضبطت مباحث القليوبية، ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بقرية تابعه لمركز قليوب، يديرها حداد.
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتوصلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات لضباط مباحث مركز قليوب، باتخاذ "أحمد. ع"، حداد، ورشته الكائنة أسفل مسكنه، لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالتفتيش، تم ضبط فرد خرطوش، و46 فردا محليا تحت التجهيز وأدوات التصنيع.
تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على نيابة مركز قليوب قررت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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