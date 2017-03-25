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غلق 7 منشآت غذائية وإعدام 85 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

غلق 7 منشآت غذائيةغلق 7 منشآت غذائية

غلق 7 منشآت غذائية (2)غلق 7 منشآت غذائية (2)

غلق 7 منشآت غذائية (3)غلق 7 منشآت غذائية (3)

غلق 7 منشآت غذائية (4)غلق 7 منشآت غذائية (4)

المنوفية مروة فاضل:
شنت إدارة مراقبة الأغذية بالسادات بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة موسعة على المنشآت الغذائية.
أسفرت الحملة التي شملت 31 منشأة غذائية، عن تحرير 15 محضر جنحة صحية، وأخذ 44 عينة أغذية متنوعة.
كما تم إعدام 85 كيلو أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك، وكذلك 14 لتر مشروبات، وغلق 7 منشآت غذائية، وإيقاف تشغيل منشأتين لمخالفتهما اشتراطات الترخيص والاشتراطات الصحية.

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