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إلغاء رحلة "الحائل" بمطار القاهرة لاصطدام سير الحقائب بالطائرة قبل الإقلاع

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إلغاء رحلة "الحائل" بمطار القاهرة لاصطدام سير الحقائب بالطائرة قبل الإقلاع إلغاء رحلة "الحائل" بمطار القاهرة لاصطدام سير الحقائب بالطائرة قبل الإقلاع

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

قررت شركة نسمة للطيران، إلغاء رحلتها رقم 110، المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى الحائل، وذلك بعد اصطدام سير حقائب بجسم الطائرة، وتسبب في وجود عطل فني يحول دون إتمام الرحلة ويهدد سلامة الركاب.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، السبت، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة نسمة رقم 110 المتجهة إلى الحائل، اصطدم سير حقائب تابع للشركة بجسم الطائرة مما تسبب في إصابتها بعطل فني.

وأضافت المصادر: "قررت الشركة إلغاء الرحلة بعد تعثر شركة الصيانة في إصلاح العطل، وتم أن إنزال الركاب في صالة الترانزيت، وسيتم توزيعهم علي الرحلات الجوية القادمة للشركة".

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