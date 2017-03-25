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انهيار سقف عقار بإمبابة دون إصابات

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انهيار سقف عقار بإمبابة دون إصابات انهيار سقف عقار بإمبابة دون إصابات

مصراوي Masrawy

انهيار سقف عقار

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة إمبابة، سقوط جزء من سقف عقار متهالك، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط جزء من سقف عقار بشارع سماحة المتفرع من شارع الحرية بإمبابة.

وتبين أن العقار قديم ومتهالك على مساحة 100 متر، مكون من طابقين، حيث سقط سقف مطبخ شقة غير مأهولة بالسكان في الطابق الثاني.

تم تشكيل لجنة من حي شمال الجيزة للمعاينة، والتنبيه على السكان بإخلاء العقار مؤقتا لحين الانتهاء من الفحص.

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