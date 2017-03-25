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العثور على مبلغ 64 ألف جنيه داخل "كيس بلاستيك" بمحطة الضواحي

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العثور على مبلغ 64 ألف جنيه داخل "كيس بلاستيك" بمحطة الضواحي العثور على مبلغ 64 ألف جنيه داخل "كيس بلاستيك" بمحطة الضواحي

مصراوي Masrawy

العثور على مبلغ مالى داخل كيس بلاستيك

 

كتب - فتحي عمر:

عُثر أمين شرطة، على مبلغ 64 ألف جنيه داخل "كيس بلاستيك" داخل قطار بمحطة سكة الضواحي.

كان شرطي بالخدمات الأمنية لاحظ أثناء قيامهما بتفتيش، وتعقيم القطار رقم 540 ( طنطا -القاهرة ) عقب وصوله محطة سكك حديد الضواحي، عثرا على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون؛ تبين أن الحقيبة بداخلها مبلغ 64.400 جنيه، وبعض الملابس، ولعب الأطفال، على أحد المقاعد داخل العربة قبل الأخيرة

وتم اتخاذ إجراءات النشر اللازمة بالمحطة للاستدلال على مالكها؛ حيث حضر وتبين انه "م. ع. م. ش" وأدلى بأوصاف الحقيبة، وتسلمت له بكامل محتوياتها.

أمر اللواء قاسم محمد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة.

 

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مصراوي Masrawy

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