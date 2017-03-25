القابضة للكهرباء: 85% نسبة إنجاز مشروع المخازن بسيدي كرير

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تفقد اليوم السبت، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، برفقة عدد من قيادات الشركة القابضة، وعدد من رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع، أحد مخازن محطة سيدى كرير، وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير المخازن الجديدة في شركات الإنتاج.

وأكدت وزارة الكهرباء، في بيان لها، أنه تم خلال الزياة استعراض ما تم من تطويره في مخازن جميع الشركات ونسب الإنجاز، فضلاً عن الربط الإلكترونى بين الشركات المختلفة وبعضها البعض والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهذا في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء والحفاظ على الأصول والاستخدام الأمثل للموارد في جميع القطاعات والشركات التابعة لقطاع الكهرباء.

وقال المهندس جابر الدسوقي، إن المشروع يهدف لتحقيق وفر مادى كبير، وإحكام الرقابة على المخزون، وسهولة وسرعة تداول القطع المخزنية، وتوفير الوقت، وإحكام مشتريات قطع الغيار، فضلاً عن المساهمة فى تنظيم تخطيط فعال للصيانات والعمرات.

وأفاد بأن يتم تنفيذ المشروع من خلال وضع دليل موحد للتوصيف والتكويد على مستوى شركات الإنتاج يعتمد على أسلوب علمى فنى مبسط وفعال، تنظيم المخازن باستخدام آليات إلكترونية تكنولوجية حديثة في التكويد والتنظيم والربط والجرد، مع وضع آليات للاستفادة منها في منظومة المشتريات.

تم تنفيذ المشروع بالجهود الذاتية والكوادر البشرية بالشركات، إنطلاقاً من تشجيع القيادات ودعمهم المادى والفنى والمعنوى، حيث وصلت نسبة الإنجاز فى هذا المشروع على مستوى شركات الإنتاج لـ 85%.