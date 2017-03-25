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10 معلومات عن «كارت الفلاح الذكي»

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10 معلومات عن «كارت الفلاح الذكي» 10 معلومات عن «كارت الفلاح الذكي»

التحرير

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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ان وحدة الابتكار بالوزارة بصدد الانتهاء من مشروع طرح كروت إلكترونية خاصة بالحيازات الزراعية، وهو ما يعرف باسم كارت الفلاح الذكى، وذلك استعدادًا لإطلاقه قريبا.

ولأول مرة تم التعاون بين وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية من أجل خدمة المزارع المصرى.

ونعرض فى هذا التقرير 10 معلومات عن كارت الفلاح الجديد:

أولاً: يوفر قاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الحصص المخصصة لهم من الاسمدة والوقود.

ثانيًا: يستفاد منه 7 ملايين مزارع.

ثالثًا: يساعد فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل الزراعية.

رابعًا: يساعد فى توفير قاعدة بيانات مدققة بكل حيازات الأراضى الزراعية بجميع المحافظات.

خامسًا: يساهم فى القضاء على عمليات التلاعب بالحيازات الوهمية.

سادسًا: يعمل على القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين.

سابعًا: يحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، ويتحكم فى عمليات صرف الدعم للمزارعين.

ثامنًا: يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.

تاسعًا: تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه دعم كتكلفة للمشروع.

عاشرًا: تكلفة الكارت الذكى على الفلاح أو المزارع 20 جنيها.

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التحرير

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