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وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف الشباب بالأقصر

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وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف الشباب بالأقصر وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف الشباب بالأقصر

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وصل إلى محافظة الأقصر، اليوم السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لافتتاح ملتقى توظيف الشباب، الذي يعقد على مدار يومين، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة مقدمة من 41 شركة.

ورافق الوزير، محافظ الأقصر محمد بدر، إلى مكتبة العامة، حيث قام بجولة للمعرض المقام من أصحاب الشركات لمتابعة سير عمل تلقي طلبات الشباب، إضافة إلى عقد الملتقى معهم داخل قاعة المؤتمرات بالمكتبة، بحضور بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وشون بيود مدير الشئون الدولية بكندا لمنطقة الشرق الأوسط، والعديد من شباب المحافظة.

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ويشهد محيط مكتبة مصر العامة بالأقصر، تكثيفات أمنية مشددة بسبب زحام الشباب الحاضرين، من أجل الحصول على التقديم لفرص عمل لهم، بقطاعات تكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والإنتاج الزراعي والحيواني، والخدمات السياحية والفندقية، والخدمات اللوجيستية التي تقدماها الشركات بالملتقى. 

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