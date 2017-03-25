وزيرا «الأوقاف» و«التنمية المحلية» يشيدان بمؤتمر مصر والسياحة العلاجية

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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، المعرض المقام على هامش مؤتمر مصر والسياحة العلاجية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكذا المستشفى الميداني والمتنقل.

وأثنى جمعة والشريف على المؤتمر، حيث حسن التنظيم والموضوعات المعروضة، كما أعربا عن سعادتهما بالتعاون الذي أبدته جميع المستشفيات الحكومية والخاصة للمشاركة في المؤتمر مع الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بالسياحة العلاجية، مشيدين بكل الأفكار والاقتراحات التي قدمت للتحقيق هذا الغرض.