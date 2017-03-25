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تعرف على مدرب سان جيرمان السابق المرشح لتدريب الزمالك

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تعرف على مدرب سان جيرمان السابق المرشح لتدريب الزمالك تعرف على مدرب سان جيرمان السابق المرشح لتدريب الزمالك

التحرير

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على رحيل محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة الأول، وأن هناك مديرا فنيا أجنبيا.

وتابع رئيس الزمالك فى تصريحات صحفية بأن المدرب الجديد سيكون أجنبيا، لأن اللاعبين لا يحترمون المدرب المصري، وأن الفرنسي ألن جيريس المدير الفني لمنتخب مالي هو الأقرب.

ويستعرض لكم "التحرير" تاريخ الفرنسي آلن جيريس الاحترافي والتدريبي..

Alain Giresse


آلان جيريس هو لاعب ومدرب فرنسي، ولد في 2 أغسطس 1952، في إقليم جيروند.

شارك مع الفرنسي في كأس العالم 1982، حيث وصل الفريق إلى المركز الرابع حينها، وشارك أيضا مع الفريق في كأس العالم 1986، حيث وصل الفريق إلى المركز الثالث. 

برز بقوة مع الديوك في كأس الأمم الأوروبية 1984، حيث حصل الفريق على البطولة حينها، وقد كان يلعب في خط الوسط مع ميشيل بلاتيني ولويس فيرنانديز وجين تيجانا، واشتهر خط الوسط حينها باسم "الألماسة السحرية"، حيث كان واحدا من أعظم لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم.

مسيرته كلاعب:

Alain Giresse + Maradona

بدأ جيريس رحلته مع كرة القدم من نادي بوردو، واستمر مع النادي من 1970 إلى 1986، لعب خلالها 640 مباراة سجل فيها 187 هدفا، وحصل معهم على بطولة الدوري مرتين (1983-84، 198-85) كما حصد بطولتين لكأس فرنسا (1985-86، 1986-87).

انتقل جيريس إلى مارسيليا في موسم 1986، لعب معهم 83 مباراة سجل فيها 8 أهداف.

مع منتخب الديوك لعب جيريس 47 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وحصد مع منتخب بلاده بطولة أمم أوروبا 1984.

كما حصل آلان جيريس على لقب أفضل لاعب فرنسي ثلاث مرات لمواسم 1982، 1983، 1987، وجائزة البالون دور عام 1982.

مسيرته كمدرب:

Alain Giresse psg

بدأ مسيرته التدريبية مع نادي تولوز عام 1995، ودرب كلا من باريس سان جيرمان، ونادي الجيش الملكي المغربي، ومنتخبات جورجيا والجابون ومالي والسنغال.

حصل مع باريس سان جيرمان على كأس السوبر الفرنسي 1998، وحصل مع نادي الجيش الملكي على بطولة كأس المغرب، وحصل على المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2012 مع منتخب مالي.

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التحرير

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