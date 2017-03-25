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خاص| ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية واللسان الأزرق مهربة من السلوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (1)ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (1)

ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (2)ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (2)

ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعيةضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية

ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (4)ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (4)

ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (5)ضبط 6 آلاف ماشية مصابة بالحمى القلاعية (5)

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت مدير الطب البيطري بالإسكندارية ومطروح، عن حجز 6 آلاف ماشية من العجول والجمال مهربين من مدينة السلوم الواقعة على الحدود الليبية.

وقال الدكتور صفوت مبارك، مدير الطب البيطري بميناء الإسكندرية والسلوم- لـ"مصرواي"، السبت- إن القوات المسلحة المتمثلة في قوات حرس الحدود ألقت القبض علي 6 مهربين ينقلون ماشية إلى من خلال معبر السلوم.

وأضاف مبارك: "قمنا بتشكيل فريق طبي للكشف علي عينات عشوائية من هذه الماشية، حيث اتضح إصابتهم بمرض الحمى القلاعية ومرض السان الأزرق".

وتابع مدير الطب البيطري بميناء الإسكندرية: "تم عزل العجول المصابة في وحدات الحجر البيطري لمتابعة حالاتهم وتقديم تقرير وافٍ للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة".

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