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4 مواهب فرطت أكاديمية مانشستر سيتي في خدماتهم

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يسعى الشيخ منصور منذ شراءه نادي مانشستر سيتي إلى بناء فريق قوي ينافس على كافة الألقاب المحلية في إنجلترا، إلى جانب تحقيق الحلم الأكبر وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لذلك جلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا من أجل تحقيق طموحات النادي.

ووسط الاهتمام بشراء أفضل اللاعبين في العالم، لا يهتم نادي مانشستر سيتي بأكاديمية الشباب الخاصة بالفريق والتي أفرزت العديد من المواهب البارزة التي فرط فيها السيتي بشكل مثير للاستغراب، استعرضتهم صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في السطور التالية كالآتي:

1- دانيل ستوريدج

عدد المباريات مع مانشستر سيتي: 32 مباراة (6 أهداف)

عدد المباريات بعد ترك مانشستر سيتي: 221 مباراة (91 هدفا)

البطولات: الدوري الإنجليزي- كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين- دوري أبطال أوروبا (جميعهم مع تشيلسي)

نجح ستورديج في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحظي بأفضل مواسمه مع البلوز في 2011- 2012 عندما خاض 43 مباراة وسجل 13 هدفا وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ليرحل في ذلك الموسم على سبيل الإعارة إلى نادي بولتون لمدة 5 شهور.

ثم انضم ستورديج إلى صفوف ليفربول في يناير 2013 وساعد الفريق على إنهاء الدوري في عام 2014 في المركز الثاني بشكل مفاجيء بفضل شراكته الهجومية المميزة مع لويس سواريز، إلا أنه يعاني من مشاكل بدنية في الموسم الحالي أخرجته من حسابات المدرب الألماني يورجين كلوب.

2- كاسبر شمايكل

عدد المباريات مع مانشستر سيتي: 10 مباريات

عدد المباريات بعد ترك مانشستر سيتي: 400 مباراة

البطولات: الدوري الإنجليزي ودوري الدرجة الأولى مع ليستر سيتي- دوري الدرجة الثاني مع نوتس كاونتي

منذ تصعيد كاسبر شمايكل إلى صفوف الفريق الأول لمانشستر سيتي ذهب إلى 5 إعارات إلى أندية دارلنجتون وبوري وفالكريك وكارديف سيتي وكوفنتري سيتي، قبل أن ينضم في عام 2009 بشكل نهائي لصفوف نوتس كاونتي ومن ثم رحل إلى ليدز قبل أن ينضم في عام 2011 لصفوف ليستر سيتي والذي حقق معه لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

3- دينيس سواريز

عدد المباريات مع مانشستر سيتي: مباراتين

عدد المباريات بعد ترك مانشستر سيتي: 173 مباراة (21 هدفا)

البطولات: الدوري الأوروبي مع إشبيلية- السوبر الإسباني مع برشلونة

تعاقد مانشستر سيتي مع دينيس سواريز في عام 2011 من سيلتا فيجو وهو في عمر الـ17 عاما، ليقضي عامين في صفوف السيتي قبل أن يعود إلى إسبانيا عبر بوابة الفريق الرديف لبرشلونة.

ثم رحل على سبيل الإعارة إلى نادي إشبيلية في موسم 2014- 2015، وعلى الرغم من مساعدته الفريق الأندلسي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، إلا أنه رحل في عام 2015 إلى فياريال ليعود بعد عام واحد فقط إلى برشلونة وينظر إليه الآن على كونه مستقبل الفريق الكتالوني، وهو من اللاعبين الذين كانت ستتناسب مهارتهم مع فكر بيب جوارديولا حاليا.

4- أدريان رابيو

عدد المباريات مع مانشستر سيتي: لم يخض أي مباراة

عدد المباريات بعد ترك مانشستر سيتي: 158 (16 هدفا)

البطولات: الدوري الفرنسي 4 مرات- كأس فرنسا لكرة القدم مرتين- كأس الرابطة الفرنسية 3 مرات- السوبر الفرنسي مرتين (جيمع البطولات مع باريس سان جيرمان)

قضي اللاعب الفرنسي فترة قصيرة في أكاديمية مانشستر سيتي للشباب في عام 2008 قبل أن يعود إلى فرنسا لينضم إلى شباب باريس سان جيرمان حتى تم تصعيده للفريق الأول، وأصبح الآن من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية.

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