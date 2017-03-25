اليونان تسعى لوقف قطار بلجيكا.. وفرنسا في ضيافة لوكسمبرج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يخرج المنتخب الفرنسي وصيف كأس أوروبا "يورو 2016" الأخيرة التي أقيمت على أرضه، لمواجهة نظيره لوكسمبرج، اليوم السبت، بملعب خوسي باثيل، بقيادة الحكم الدولي اللاتفي أندريس تريمانيس، ضمن مباريات المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2018.

وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستضيف منتخب بلغاريا نظيره هولندا، بملعب فاسيل ليسكي ستاديوم، بقيادة الحكم الدولي الإسكتلندي ويليام كولوم.

وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تأتي هولندا في المركز الثاني بـ 7 نقاط، ثم السويد ثالثًا بـ 7 نقاط، ثم بلغاريا في المركز الرابع 6 نقاط، ثم روسيا البيضاء خامسًا بنقطتين، وتتذيل المجموعة لوكسمبرج برصيد نقطة وحيدة.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.

وفي المجموعة الثامنة، تحلق بلجيكا في الصدارة برصيد 12 نقطة مع مدربها الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز ومساعده الفرنسي تييري هنري.

لكن مباراتها مع اليونان قد تكون مختلفة، إذ تحتل الأخيرة وصافة المجموعة بفارق نقطتين عنها، وذلك بعد تعادلها بشق النفس في مباراتها الأخيرة أمام ضيفتها البوسنة والهرسك 1-1، عندما احتاجت إلى هدف في الوقت القاتل لتنتزع نقطة المباراة.

وتبحث البرتغال بطلة أوروبا عن مواصلة نتائجها الجيدة وتحقيق فوزها الرابع على التوالي، عندما تصطدم بضيفتها المجر ثالثة الترتيب، فيما تستقبل سويسرا المتصدرة لاتفيا وصيفة القاع.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2018:-

- البوسنة والهرسك × جبل طارق الساعة 7.

- قبرص × إستونيا الساعة 7.

- السويد × روسيا البيضاء الساعة 7.

- أندورا × جزر فاروه الساعة 7.

- سويسرا × لاتفيا الساعة 7.

- بلجيكا × اليونان الساعة 9.45.

- بلغاريا × هولندا الساعة 9.45.

- لوكسمبرج × فرنسا الساعة 9.45.

- البرتغال × المجر الساعة 9.45.