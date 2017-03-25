ضبط تشكيل عصابي لسرقة "التكاتك" بالمطرية

كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التكاتك" بالإكراه من مستقليه في المطرية.

كان اللواء محمد منصور مدير المباحث القاهرة تلقى اخطاراً من العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث الشرق، يفيد أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع بور سعيد ـ دائرة القسم تمكن من ضبط محمد حلمي، عاطل، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار"، محمد إبراهيم، عاطل وبحوزته " طبنجة صوت عيار 9مم"؛ عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية " توك توك " من محمد عماد، سائق توك توك، كرها عنه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسؤال المجني عليه اتهمها مهما بسرقته بالإكراه، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.