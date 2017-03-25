للمرة الثانية.. سماع أقوال الأطباء الشرعيين في جلسة سرية بقضية "اغتيال هشام بركات"

كتب- عمرو علي:

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

قرر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقد جلسة سرية، لسماع أقوال أحد الأطباء الشرعيين، ممن وقعوا الكشف الطبي على النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

كما تمسك الدفاع بسماع أقوال باقي الأطباء الشرعيين، وهنا رد رئيس المحكمة على الدفاع قائلاً:" المحكمة تكتفي بذلك".

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.