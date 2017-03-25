وزير القوى العاملة يصل الأقصر لافتتاح ملتقى تشغيل يوفر 3000 فرصة عمل

كتبت- نورا ممدوح:

وصل محمد سعفان وزيري القوى العاملة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إلي محافظة الاقصر، وكان في استقبالهما، محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعبد ربه حسن بغدادي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر.

وتأتي زيارة "سعفان" للأقصر لافتتاح ملتقى التوظيف الذي يقام تحت عنوان"قوتك بعملك" الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والذي يوفر 3000 فرصة عمل مقدمة من 41 شركة، فضلا عن لقاء أصحاب الأعمال مع القيادات التنفيذية بالمحافظة من أجل عرض فرص الاستثمار والمزايا التنافسية ذات الصلة في المحافظة .

كما تأتي زيارة "نصر" لافتتاح مشروعين للصرف الصحي والاستزراع السمكي بمحافظة قنا، ووضع حجر أساس فرع مجمع الاستثمار بالمحافظة.

ويقام الملتقي الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة- بمكتبة مصر العامة بالأقصر علي مدي يومين، على فترتين من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً ومن الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى، في اليوم الأول لقاء لأصحاب الأعمال مع القيادات التنفيذية بالمحافظة من أجل عرض فرص الاستثمار والمزايا التنافسية ذات الصلة في محافظة الأقصر.