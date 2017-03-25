أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يصل الأقصر لافتتاح ملتقى تشغيل يوفر 3000 فرصة عمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يصل الأقصروزير القوى العاملة يصل الأقصر

وزير القوى العاملة يصل الأقصر (2)وزير القوى العاملة يصل الأقصر (2)

وزير القوى العاملة يصل الأقصر (3)وزير القوى العاملة يصل الأقصر (3)

وزير القوى العاملة يصل الأقصر (4)وزير القوى العاملة يصل الأقصر (4)

كتبت- نورا ممدوح:

وصل محمد سعفان وزيري القوى العاملة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إلي محافظة الاقصر، وكان في استقبالهما، محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعبد ربه حسن بغدادي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر.

وتأتي زيارة "سعفان" للأقصر لافتتاح ملتقى التوظيف الذي يقام تحت عنوان"قوتك بعملك" الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والذي يوفر 3000 فرصة عمل مقدمة من 41 شركة، فضلا عن لقاء أصحاب الأعمال مع القيادات التنفيذية بالمحافظة من أجل عرض فرص الاستثمار والمزايا التنافسية ذات الصلة في المحافظة .

كما تأتي زيارة "نصر" لافتتاح مشروعين للصرف الصحي والاستزراع السمكي بمحافظة قنا، ووضع حجر أساس فرع مجمع الاستثمار بالمحافظة.

ويقام الملتقي الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة- بمكتبة العامة بالأقصر علي مدي يومين، على فترتين من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً ومن الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى، في اليوم الأول لقاء لأصحاب الأعمال مع القيادات التنفيذية بالمحافظة من أجل عرض فرص الاستثمار والمزايا التنافسية ذات الصلة في محافظة الأقصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر