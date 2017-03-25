عمرو بدر تعليقاً على حكم حبس يحيى قلاش: الرسالة وصلت

كتبت- هاجر حسني:

قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "الحكم الصادر في قضية اقتحام النقابة سياسي، والجميع يعلم أن أحد لم يتستر على هاربين داخل النقابة".

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات.

وأضاف بدر- في تصريحات صحفية، السبت- أن الحكم جاء معبرًا عن القضية السياسية، وأنه يستهدف الصحافة والنقابة، قائلاً: "الرسالة وصلت".

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.