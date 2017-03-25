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القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بشبين القناطر

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القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بشبين القناطر القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بشبين القناطر

مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي - ارشيفية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن: 

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة الدراجات النارية من أصحابها بشبين القناطر.

وكانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شبين من العديد من المواطنين بتعرضهم لسرقة دراجاتهم النارية تحت تهديد السلاح، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "يحيى. م"، 22 سنة، عاطل، و"أحمد. س"، 19 سنة، عاطل. 

وتوصلت التحريات إلى أنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقات الدراجات النارية بالطرق الرئيسية والفرعية بأسلوب المغافلة، حيث تم ضبطهما بأحد الأكمنة واعترفا بارتكاب 3 وقائع.

ولفت المتهمان لتصرفهما في متحصلاتهما من السرقة لعملائهما "أحمد. م"، 24 سنة، عاطل، و"إسماعيل. ع"، 26 سنة، سائق وتم ضبطهما والدراجات المستولى عليها وتولت النيابة التحقيق.

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