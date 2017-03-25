ضبط مكتب لتزوير المحررات الرسمية في القليوبية

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل ومدير إحدى الشركات، لتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، منها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للجامعات ومحافظات المنوفية والقليوبية ورئاسة الجمهورية، ووزارتي الصحة والبترول، وعدد كبير من الجامعات المختلفةن وبيع المحررت المزورة للشباب.

وتحفظت الشرطة على كمية كبيرة من الخطابات والمحررات المزورة، وأدوات التزوير وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد حسام الحسيني، مفتش مباحث القليوبية، بقيام "وائل. أ. أ"، 46 سنة، عاطل، و"إسماعيل. ج"، 54 سنة، مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، باصطناع محررات رسمية مزورة، وترويجها لراغبي تلك المستندات، نظير مبالغ مالية لتقديمها للجهات الحكومية، واستخدامها في تحقيق مراكز قانونية.

تم ضبط المتهمين وأجهزة كمبيوتر و23 كارنيه منسوب لنقابة الصحفيين، وطابعات ليزر ألوان ورخص قيادة وإيصالات سحب، و4 اسطمبات لأختام شعار الجمهورية، وخاتم لجريدة صوت الأمة، والخاتم الكودي، و10 شهادات خبرة منسوبة لإدارة بنها التعليمية، وغيرها.

واعترف المتهمان بارتكاب التزوير، وحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها لراغبي الحصول عليها نظير مقابل مادي، وجاري تطوير مناقشتهما للوقوف على نشاطهما الإجرامي.